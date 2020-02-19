У світі триває спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n133936-novyy-koronavirus-kilkist-jertv-perevyschyla-2-tys-osib-karta.html

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Новий коронавірус SARS-CoV-2 вже призвів до смерті щонайменше 2 тис. 7 людей.

Загалом у світі зафіксовано понад 75,1 тис. випадків інфікування, понад 12 тис. людей перебувають у тяжкому чи критичному станах. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Водночас вже понад 13,8 тис. людей вилікувалися від цієї хвороби.

Зазначається, що, як і раніше, більшість випадків, пов’язаних із коронавірусом, фіксуються у Китаї. Загалом вірус зафіксовано вже у 26 країнах світу.

Влада Китаю за результатами вівторка повідомляє про 1 тис. 749 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та 136 смертей від цієї хвороби, з них 132 — у центральнокитайській провінції Хубей, де в місті Ухань у грудні минулого року були зафіксовані перші випадки інфікування новим коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, нещодавно китайські вченіопублікувалирезультати першого дослідження нового коронавірусу.