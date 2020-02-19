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Ракурс
США не зніматимуть запроваджені щодо Росії санкції, фото: The Blue Diamond Gallery

Засідання Радбезу ООН: США пообіцяли не знімати антиросійські санкції до деокупації Криму

19 лют 2020, 08:44
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США не зніматимуть запроваджені щодо Росії санкції, доки Україна повністю не відновить контроль над своїми територіями — на Донбасі, у Криму та над територіальними водами.

Про це під час скликаного Росією засідання Ради безпеки ООН, котре відбувалося у зв’язку із п’ятою річницею мінських домовленостей, заявила виконувач обов’язків заступника постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ні зараз, ні в майбутньому ми не визнаємо спробу анексії Росією Криму, — наголосила Шале.

Також дипломат закликала Росію звільнити понад 80 українських політичних бранців та припинити кампанію залякування кримських татар й опонентів окупації.

Нагадаємо, вчора вранці російсько-окупаційні війська атакували позиції українських військовослужбовців поблизу міста Золоте Луганської області. В результаті Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала понад 2,3 тис. вибухів.

Джерело: Ракурс


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