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Ракурс
США не будут снимать введенные относительно России санкции, фото: The Blue Diamond Gallery

Заседание Совбеза ООН: США пообещали не снимать антироссийские санкции до деоккупации Крыма

19 фев 2020, 08:44
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США не будут снимать введенные относительно России санкции, пока Украина полностью не восстановит контроль над своими территориями — на Донбассе, в Крыму и над территориальными водами.

Об этом во время созванного Россией заседания Совета безопасности ООН, которое проходило в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявила исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, сообщает агентство «Укринформ».

Нет сейчас, ни в будущем мы не признаем попытку аннексии Россией Крыма, — подчеркнула Шале.

Также дипломат призвала Россию освободить более 80 украинских политических заключенных и прекратить кампанию запугивания крымских татар и оппонентов оккупации.

Напомним, вчера утром российско-оккупационные войска атаковали позиции украинских военнослужащих вблизи города Золотое Луганской области. В результате Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала более 2,3 тыс. взрывов.

Источник: Ракурс


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