Изменения климата приводят к росту шума в океанах

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Глобальное потепление делает шум, который издают раки-щелкунчики (семейство креветок, отличающееся асимметричными когтями, больший из которых, как правило, способен издавать громкий шумный звук) более громким.

К такому выводу пришли ученые из Американского геофизического союза в результате экспериментов с разной температурой воды в аквариумах, а также наблюдений за этими креветками в океанах за разной температуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Раки-щелкунчики создают повседневный щёлкающего шум в морской среде. Ученые подозревают, что звук помогает им общаться, защищать территории и охотиться на еду. Когда таких животных собирается достаточно много, шум может доминировать над звуковым пейзажем прибрежных океанов, иногда влияя на работу сонарного оборудования.

Ученые обнаружили сильную связь между более теплыми водами и более громкими, более частыми звуками щелчков этих креветок.

По мере того, как вы повышаете эту температуру, скорость щелчка увеличивается, — отмечают исследователи.

Это неудивительно, поскольку раки-щелкунчики, по сути, являются хладнокровными животными, а это значит, что температура их тела и уровень активности в значительной степени контролируются окружающей средой.

Это аналогично тому, как муравьи могут двигаться быстрее в более теплую погоду, чем в прохладную, — отмечают исследователи.

Однако, предупреждают ученые, это явление в случае раков-щелкунчиков может иметь значительные негативные последствия.

Более громкие щелчки креветок могут оказывать вредное воздействие на рыбу и даже на гидролокаторы, используемые на подводных лодках и кораблях. Существует также вероятность того, что более шумные моря могут повлиять на приборы, которые используются военными для обнаружения морских мин.

Мы знаем, что рыбы используют звук для общения, — отмечают исследователи. — Рыбы зовут друг друга. Они издают звуки, чтобы привлечь товарищей и для обороны территории. Если моря становятся громче, это может повлиять на их коммуникации.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что в результате глобального потепления в мире уменьшаются популяции рыб.