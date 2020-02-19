Зміни клімату призводять до зростання шуму в океанах

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Глобальне потепління робить шум, який видають раки-лускунчики (сімейство креветок, що відрізняються асиметричними кігтями, більший з яких, як правило, здатний видавати гучний шумний звук) більш гучним.

Такого висновку дійшли учені з Американського геофізичного союзу в результаті експериментів з різною температурою води в акваріумах, а також спостережень за цими креветками в океанах за різної температури. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Раки-лускунчики створюють повсякденний тріскучий шум у морському середовищі. Вчені підозрюють, що звук допомагає їм спілкуватися, захищати території та полювати на їжу. Коли таких тварин збирається достатньо багато, шум може домінувати над звуковим пейзажем прибережних океанів, іноді впливаючи на роботу сонарного обладнання.

Учені виявили сильний зв’язок між більш теплими водами і більш гучними, більш частими звуками клацань цих креветок.

У міру того, як ви підвищуєте цю температуру, швидкість клацання збільшується, — зазначають дослідники.

Це не дивно, оскільки раки-лускунчини, по суті, є холоднокровними тваринами, а це означає, що температура їхнього тіла і рівень активності значною мірою контролюються навколишнім середовищем.

Це аналогічно тому, як мурахи можуть рухатися швидше в більш теплу погоду, ніж у прохолодну, — зазначають дослідники.

Однак, попереджують учені, це явище у випадку раків-лускунчиків може мати значні негативні наслідки.

Більш гучне клацання креветок може мати шкідливий вплив на рибу і навіть на гідролокатори, що використовуються на підводних човнах і кораблях. Існує також ймовірність того, що більш шумні моря можуть вплинути на прилади, які використовуються військовими для виявлення морських мін.

Ми знаємо, що риби використовують звук для спілкування, — зазначають дослідники. — Риби кличуть одна одну. Вони видають звуки, щоб привернути товаришів та для оборони території. Якщо моря стають голоснішими, це може вплинути на їхні комунікації.

Нагадаємо, торік учені встановили, що внаслідок глобального потепління у світі зменшуються популяції риб.