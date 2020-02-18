Дослідження щодо коронавірусу SARS-Cov-2 провели вчені. Фото: ruherald.com

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У Китаї представили дослідження нового коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає вірусну інфекцію Covid-2019.

Науковці проаналізували понад 44 тис. 762 випадки зараження станом на 11 лютого. Дослідження «Епідеміологічні характеристики спалаху захворювань, пов’язаних із новим коронавірусом 2019 року» 17 лютого представив Центр запобігання та профілактики захворювань Китаю, його опублікували в бюлетені China CDC Weekly.

Фахівці оцінили рівень смертності від нового коронавірусу в 2,3%. Найчастіше хвороба забирала життя людей віком від 60 років — понад 80% випадків. При цьому смертність серед пацієнтів у групах віком до 40 років не перевищує й 2%.

Заразитися коронавірусом мають найбільші шанси люди віком 40−69 років (на них загалом припадає понад 60% проаналізованих випадків). Хвороба однаково вражає, як чоловіків, так і жінок. Однак помирають від неї у більшості випадків чоловіки (63,8% проти 36,2%). Крім того, 80,9% випадків зараження новим коронавірусом дослідники класифікували як «помірні», 13,8% — як «серйозні» і лише 4,7% — як «критичні» (усі вони призвели до смерті заражених).

У понад 90% випадків смерті від нового коронавірусу припадає на тих, хто або жив в Ухані, або контактував із кимось звідти, або був там протягом останнього часу.

Дослідники, посилаючись на статистику, вважають, що піка зараженості вже почав спадати, а найбільше людей заразилося впродовж 21−31 січня. Але ці дані не враховують зміни методики розрахунку після 13 лютого, коли влада КНР повідомила про різке зростання випадків заражених Covid-2019.

Вчені дійшли висновку, що «новий коронавірус є досить заразним», передавався від людини до тварини, а потім мутував і набув здатності передаватися й між людьми. При цьому дослідники ще не визначили тварину-носія, точний період зараження, шляхи передачу вірусу та дієвих методів лікування.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 18 лютого кількість заражених новим китайським коронавірусом у Сінгапурі перевищила 80 осіб, впродовж доби його діагностували у 88 пасажирів та членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.