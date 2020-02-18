Исследование коронавируса SARS-Cov-2 провели ученые. Фото: ruherald.com

https://racurs.ua/n133919-kitayskie-uchenye-obnarodovali-pervoe-issledovanie-koronavirusa-chto-stalo-izvestno.html

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В Китае представили исследование нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает вирусную инфекцию Covid-2019.

Ученые проанализировали более 44 тыс. 762 случая заражения по состоянию на 11 февраля. Исследование «Эпидемиологические характеристики вспышки заболеваний, связанных с новым коронавирусом 2019 года» 17 февраля представил Центр предотвращения и профилактики заболеваний Китая, его опубликовали в бюллетене China CDC Weekly.

Специалисты оценили уровень смертности от нового коронавирус в 2,3%. Чаще всего болезнь уносила жизни людей в возрасте от 60 лет — более 80% случаев. При этом смертность среди пациентов в группах в возрасте до 40 лет не превышает и 2%.

Заразиться коронавирусом имеют наибольшие шансы люди в возрасте 40−69 лет (в целом на них приходится более 60% проанализированных случаев). Болезнь одинаково поражает как мужчин, так и женщин. Однако умирают от нее в большинстве случаев мужчины (63,8% против 36,2%). Кроме того, 80,9% случаев заражения новым коронавирусом исследователи классифицировали как «умеренные», 13,8% — как «серьезные» и лишь 4,7% — как «критические» (все они привели к смерти зараженных).

В более 90% случаев смертей от нового коронавируса приходится на тех, кто или жил в Ухане, или контактировал с кем-то оттуда, или был там в течение последнего времени.

Исследователи, ссылаясь на статистику, считают, что пик зараженности уже начал спадать, а больше всего людей заразились в течение 21−31 января. Но эти данные не учитывают изменения методики расчета после 13 февраля, когда власти КНР сообщили о резком росте случаев зараженных Covid-2019.

Ученые пришли к выводу, что «новый коронавирус является достаточно заразным», передавался от человека к животному, а потом мутировал и приобрел способность передаваться и между людьми. При этом исследователи еще не определили животное-носитель, точный период заражения, пути передачу вируса и действенные методы лечения.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 18 февраля количество зараженных новым китайским коронавирусом в Сингапуре превысило 80 человек, на протяжении суток его диагностировали у 88 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.