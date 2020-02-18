Создан робот для диагностики коронавируса в общественных местах (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n133917-sozdan-robot-dlya-diagnostiki-koronavirusa-v-obschestvennyh-mestah-foto-video.htmlРакурс
Новый коронавирус не только является смертельной инфекцией, но и своеобразным двигателем прогресса. Во всем мире ведутся разработки средств борьбы со смертельным недугом. Китайские ученые из Сианьского университета Цзяо Тун разработали робота, который позволяет определять высокую температуру сразу у нескольких людей одновременно.
Такие роботы можно устанавливать в местах большого скопления людей. Производство робота уже запущено, сообщает Xinhua.
В университете заявили, что новый робот способен не только определять высокую температуру тела в толпе людей, но и запоминать лица людей, у которых была зафиксирована высокая температура.
Также в университете после вспышки коронавируса был разработан еще один робот, который способен в автоматическом режиме проводить дезинфекцию с помощью ультрафиолета.
Ученые считают, что такие роботы могут использоваться в аэропортах, торговых центрах, больницах, на железнодорожных станциях и в других публичных местах.