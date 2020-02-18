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Робот для боротьби з коронавірусом. Фото: LIGA.net

Створено робота для діагностики коронавірусу в громадських місцях (ФОТО, ВІДЕО)

18 лют 2020, 18:25
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Новий коронавірус не тільки є смертельною інфекцією, але і своєрідним двигуном прогресу. В усьому світі ведуться розробки засобів боротьби зі смертельною недугою. Китайські вчені з Сіанського університету Цзяо Тун розробили робота, який дозволяє визначати високу температуру відразу у кількох людей одночасно.

Такі роботи можна встановлювати в місцях масового скупчення людей. Виробництво робота вже запущено, повідомляє Xinhua.

Робот для боротьби з коронавірусом. Фото: УкрінформВ університеті заявили, що новий робот здатний не тільки визначати високу температуру тіла у натовпі людей, а й запам’ятовувати обличчя людей, у яких була зафіксована висока температура.

Робот для боротьби з коронавірусом. Фото: УкрінформТакож в університеті після спалаху коронавірусу був розроблений ще один робот, який здатний в автоматичному режимі проводити дезінфекцію за допомогою ультрафіолету.

Вчені вважають, що такі роботи можуть використовуватися в аеропортах, торгових центрах, лікарнях, на залізничних станціях та в інших публічних місцях.


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