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Ракурс
В мире продолжается вспышка коронавируса

Новый коронавирус: число жертв превысило 2 тыс. человек (КАРТА)

19 фев 2020, 09:22
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Новый коронавирус SARS-CoV-2 уже привел к смерти уже 2 тыс. 7 человек.

Всего в мире зафиксировано более 75,1 тыс. случаев инфицирования, более 12 тыс. человек находятся в тяжелом или критическом состояниях. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В то же время уже более 13,8 тыс. человек излечились от этой болезни.

Отмечается, что, как и ранее, большинство случаев, связанных с коронавирусом, фиксируются в Китае. Вирус уже зафиксирован в 26 странах мира.

Власти Китая по результатам вторника сообщают о 1 тыс. 749 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2 и 136 смертях от этой болезни, из них 132 — в центральнокитайской провинции Хубэй, где в городе Ухань в декабре прошлого года были зафиксированы первые случаи инфицирования новым коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, недавно китайские ученые опубликовали результаты первого исследования нового коронавируса.

Источник: Ракурс


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