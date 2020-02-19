Евакуація з Уханя: на Тернопільщині облаштували блокпост біля санаторію

На Тернопільщині протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя, фото: «Суспільне. Тернопіль»

https://racurs.ua/ua/n133960-evakuaciya-z-uhanya-bilya-miscya-mojlyvogo-karantynu-rozpochaly-remont-dorogy.html

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На Тернопільщині у селищі Микулинці, розташованому біля санаторію «Медобори» — місця можливого розміщення евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу українців, розпочали ремонт дороги.

Біля дороги, яка веде до «Медоборів», з’явилися купи щебеню. Наразі правоохоронці перевіряють, чи це не спроба блокувати дорогу. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександра Богомола.

Несподівано почали ремонт дороги, яка перебуває в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації, — зазначив Богомол.

Жителі Микулинецької ОТГ облаштували блокпост. За інформацією правоохоронців, вчора на ньому перебували 300 осіб, сьогодні там орієнтовно 30 осіб.

Налаштовані перекривати дорогу в разі прибуття автобуса з евакуйованими. Зараз дорога не заблокована, рух транспорту здійснюється в звичайному режимі, — зазначив Богомол.

За його словами, скарг на дії мітингувальників не надходило.

Наразі місце розміщення евакуйованих з Уханя українців та декількох десятків іноземців не повідомляється. Тож мережею відучора ширяться чутки, що евакуйованих після прильоту до аеропорту Борисполя повезуть транспортом до райцентру Миронівка на Київщини, до «Медоборів» на Тернопільщині, чи до медзакладів у Львові або Вінниці.

Нагадаємо, прибуття літака з Уханя до Києва очікується о 8.00 20 лютого