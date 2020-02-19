"Трубу прорвало": человек Портнова поручал ГБР расследовать убийства беркутовцев, фото — NewsUa

https://racurs.ua/n133959-trubu-prorvalo-chelovek-portnova-poruchal-gbr-rassledovat-ubiystva-berkutovcev.html

Ракурс

Записи разговоров из кабинета экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы продолжают появляться в Телеграм. В новом сообщении говорится о якобы встрече Трубы с доверенным лицом Андрея Портнова — Андреем Курысем, бывший прокурором Николаевской области.

Голос Курыся советует Трубе расследовать убийства сотрудников «Беркута» во время Майдана. Запись можно прослушать в этом Телеграм-канале.

Привлечь к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров, — в один из моментов разговора говорит Курысь.

Во время разговора, который якобы состоялся 16 августа 2019 года, Труба советуется с ним о том, как расследовать дела Майдана. Курысь считает, что, если «есть закон об амнистии одной стороны (активистов Майдана — «Ракурс»), то необходимо либо его отменить, либо принять аналогичный для силовиков.

Потому что мы расследуем одну часть, а другую… Сколько у нас погибло милиционеров? Примерно 40 человек. И мы знаем, кто за этим стоял. Также, мне кажется, будет какая-то политическая воля, потому что многое в последнее время так решается, — говорит Курысь.

В разговоре Курысь называет Портнова «товарищем», а также рассказывает, что неофициально работает в одном из госучреждений. Он также предлагает «поклеить» все экспертизы и решения по делам Майдана. Курысь также дает понять, что именно расследование убийств «Беркута» интересует «человека», а голос, похожий на голос Трубы, предлагает быть осторожным, чтобы этого человека никто не заметил в ГБР.

Напомним, что во время предыдущей серии «кассетного скандала» обнародовали записи о переговорах с боевиками ЛДНР и Медведчука.