Данилов назвал основную задачу совместных патрулей. Фото: 5 канал

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Совместные патрули на Донбассе в составе украинских силовиков и представителей территориальных общин в ОРДЛО нужны для проведения местных выборов по законам Украины и окончания войны.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины должны контролировать украинско-российскую границу, Национальная гвардия — контролировать прилегающую территорию, а жители оккупированных районов могли бы участвовать в патрулировании. Об этом 19 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Жители местных общин, которые так же, по хорватским примеру, могли бы участвовать в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие, — отметил чиновник.

Данилов заверил, что в состав патрулей могут войти местные жители. Исключение составляют те, кто принимал участие в боях против украинских военнослужащих. В СНБО подчеркнули, что процесс совместного патрулирования границы будет осуществляться при согласовании с ОБСЕ или другой международной организацией.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пояснил, что в состав совместных патрулей не будут входить лица, воевавшие против сил АТО на Донбассе. Пророссийские боевики, оккупационные войска покинут Луганскую и Донецкую области. Ключевыми игроками в этих патрулях будут «полицейские в полном вооружении», многие из которых могут быть уроженцами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, инициативу по совместному патрулированию озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.