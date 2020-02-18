Война на Донбассе: Аваков рассказал, кто будет в совместных патрулях с ОРДЛО

Арсен Аваков, фото: Нацгвардия Украины

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Арсен Аваков, министр внутренних дел, разъяснил, кто будет входить в состав совместных патрулей на временно оккупированных территориях Донбасса во время подготовки к местным выборам.

По его словам, в их состав не войдут лица, принимавшие участие в боевых действиях против украинских военнослужащих или иными способами способствовавшие оккупации Донбасса. Об этом Аваков заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает издание «Ліга.новости».

По мнению Авакова, такие люди оставлять ОРДЛО вместе с оккупационными войсками, а ключевыми игроками в этих патрулях будут «полицейские в полном вооружении», многие из которых могут быть уроженцами Донецкой и Луганской областей.

Аваков добавил, что, согласно минскими договоренностям, местные органы оккупационной власти и военизированные формирования будут распущены, а потому, по его словам, их «представители» не смогут принять участие в совместном патрулировании.

Кто будет контролировать, чтобы боевики не попали в новые «органы», не известно. По словам Авакова, для этого должен быть принят «закон о коллаборационистах». Однако как распространить его действие на данный момент неподконтрольные Киеву территории, Аваков не объяснил.

Напомним, инициативу по совместному патрулированию озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.