Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО и ОБСЕ

Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО и ОБСЕhttps://racurs.ua/n133762-zelenskiy-soglasen-na-sovmestnyy-kontrol-granicy-s-predstavitelyami-ordlo-i-obse.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинская сторона для проведения местных выборов на Донбассе готова согласиться на осуществление совместного контроля границы вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ.
Об этом он заявил во время «Украинского ланча» в Мюнхене, сообщает агентство «РБК-Украина».
По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, а теперь он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.
Я думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ, — заявил президент.
В то же время он отметил, что местные выборы в ОРДЛО не будут проводиться без контроля над границей.
Напомним, Зеленский сегодня в Минске заявил, что украинские власти будут пытаться провести местные выборы на временно оккупированных территориях уже этой осенью.