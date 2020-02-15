Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО и ОБСЕ

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n133762-zelenskiy-soglasen-na-sovmestnyy-kontrol-granicy-s-predstavitelyami-ordlo-i-obse.html

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинская сторона для проведения местных выборов на Донбассе готова согласиться на осуществление совместного контроля границы вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ.

Об этом он заявил во время «Украинского ланча» в Мюнхене, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, а теперь он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Я думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ, — заявил президент.

В то же время он отметил, что местные выборы в ОРДЛО не будут проводиться без контроля над границей.

Напомним, Зеленский сегодня в Минске заявил, что украинские власти будут пытаться провести местные выборы на временно оккупированных территориях уже этой осенью.