Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО и ОБСЕ

15 фев 2020, 18:07
999

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинская сторона для проведения местных выборов на Донбассе готова согласиться на осуществление совместного контроля границы вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ.

Об этом он заявил во время «Украинского ланча» в Мюнхене, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, а теперь он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Я думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ, — заявил президент.

В то же время он отметил, что местные выборы в ОРДЛО не будут проводиться без контроля над границей.

Напомним, Зеленский сегодня в Минске заявил, что украинские власти будут пытаться провести местные выборы на временно оккупированных территориях уже этой осенью.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО и ОБСЕ

Украинская сторона готова согласиться на осуществление совместного контроля границы вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ для проведения местных выборов на Донбассе

Новости Украины
18:07

Россия презирает территориальную целостность других государств — Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что РФ оккупировала Крым, поскольку презирала территориальную целостность Украины

Новости мира
12:33
1432