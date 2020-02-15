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Реакция иммунной системы на инфекцию оказалась более сложной, чем считалось, фото:

Иммунные клетки консультируются с соседями для принятия решений — ученые

15 фев 2020, 17:35
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Иммунные клетки консультируются со своими соседями в организме человека, чтобы определиться, как иммунная система организма должна реагировать на заражение.

К такому выводу американские ученые пришли, изучив макрофаги — иммунные клетки, которые являются частью первой линии защиты в борьбе с инфекциями и болезнями, сообщает пресс-служба Университета Вашингтона.

Ученым и врачам давно известно, что иммунные клетки мигрируют к месту инфекции, которое человек ощущает как воспаление — отек, покраснение и боль.

Результаты исследования показали, что эти действия являются не просто следствием активации иммунитета. Иммунные клетки подсчитывают своих соседей, прежде чем принять решение о том, должна ли иммунная система переключится в режим повышенной активности.

Если иммунная система чрезмерно отреагирует на бактериальное заражение, человек может умереть от септического шока. Однако если отреагирует недостаточно, то человек умрет от инфекции.

Сложности добавляет тот факт, что иммунная система не является централизованной. Иммунные клетки — это отдельные агенты, и природе нужно было найти способ регулирования их совместной работы.

Ученые исследовали, как макрофаги реагировали на химическое вещество, произведенное бактериями — своеобразный «красный флаг», который предупреждает организм о наличии инфекции. Затем они использовали вычислительные модели, чтобы помочь интерпретировать и объяснить свои наблюдения.

Это ранее неизвестный аспект иммунной функции, — подчеркивают ученые. — Клетки принимают скоординированное решение. Они не равномерно активируются, а вместо этого коллективно решают, сколько клеток будут активироваться, чтобы совместно система могла отразить угрозу, без опасности чрезмерной реакции.

Ученые отмечают, что это открытие может помочь в будущем для разработки усовершенствованной раковой иммунотерапии или лечения аутоиммунных заболеваний.

Напомним, ученые недавно установили, что биологические часы влияют на эффективность иммунной реакции организма.


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