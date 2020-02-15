Реакція імунної системи на інфекцію виявилася більш складною, ніж вважалося

https://racurs.ua/ua/n133761-imunni-klityny-konsultuutsya-z-susidamy-dlya-pryynyattya-rishen-ucheni.html

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Імунні клітини консультуються зі своїми сусідами в організмі людини, щоб визначитися, як імунна система організму має реагувати на зараження.

Такого висновку американські вчені дійшли, дослідивши макрофаги — імунні клітини, які є частиною першої лінії захисту в боротьбі з інфекціями і хворобами, повідомляє прес-служба Університету Вашингтона.

Вченим і лікарям давно відомо, що імунні клітини мігрують до місця інфекції, яку людина відчуває як запалення — набряк, почервоніння і біль.

Результати дослідження показали, що ці дії є не просто наслідком активації імунітету. Імунні клітини підраховують своїх сусідів, перш ніж прийняти рішення про те, чи повинна імунна система переходити в режим підвищеної активності.

Якщо імунна система надмірно відреагує на бактеріальне зараження, людина може померти від септичного шоку. Однак якщо відреагує недостатньо, то людина помре від інфекції.

Складності додає той факт, що імунна система не є централізованою. Імунні клітини — це окремі агенти, і природі потрібно було знайти спосіб для регулювання їх спільної роботи.

Учені дослідили, як макрофаги реагували на хімічну речовину, вироблену бактеріями — своєрідний «червоний прапор», який попереджає організм про наявність інфекції. Потім вони використовували обчислювальні моделі, щоб допомогти інтерпретувати та пояснити свої спостереження.

Це раніше не відомий аспект імунної функції, — наголошують учені. — Клітини ухвалюють скоординоване рішення. Вони не рівномірно активуються, а натомість колективно вирішують, скільки клітин активуватиметься, щоб спільно система могла відбити загрозу, без небезпеки надмірної реакції.

Учені зазначають, що це відкриття може допомогти в майбутньому для розробки вдосконаленої ракової імунотерапії або лікування аутоімунних захворювань.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що біологічний годинник впливає на ефективність імунної реакції організму.