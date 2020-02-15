Зеленський згоден на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО та ОБСЄ

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133762-zelenskyy-zgoden-na-spilnyy-kontrol-kordonu-z-predstavnykamy-ordlo-ta-obsie.html

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Президент України Володимир Зеленський стверджує, що українська сторона для проведення місцевих виборів на Донбасі готова погодитися на здійснення спільного контролю кордону разом із представниками ОРДЛО та ОБСЄ.

Про це він заявив під час «Українського ланчу» у Мюнхені, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Зеленського, він піднімав це питання під час зустрічі в «нормандському форматі» 9 грудня у Парижі, а тепер воно обговорюється в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ, — заявив президент.

Водночас він зазначив, що місцеві вибори в ОРДЛО не будуть відбуватися без контролю над кордоном.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні в Мінську заявив, що українська влада намагатиметься провести місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях вже цієї осені.