Реінтеграція Донбасу: Аваков розповів, хто буде у спільних патрулях з ОРДЛО

Арсен Аваков, фото: Нацгвардія України

https://racurs.ua/ua/n133863-reintegraciya-donbasu-avakov-rozpoviv-hto-bude-u-spilnyh-patrulyah-z-ordlo.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, роз’яснив, хто входитиме до складу спільних патрулів на тимчасово окупованих територіях Донбасу під час підготовки до місцевих виборів.

За його словами, до їхнього складу не входитимуть особи, які брали участь у бойових діях проти українських військовослужбовців чи іншими способами сприяли окупації Донбасу. Про це Аваков заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє видання Liga.net.

На думку Авакова, такі люди залишати ОРДЛО разом із окупаційними військами, а ключовими гравцями в цих патрулях будуть «поліцейські в повному озброєнні», багато з яких можуть бути уродженцями Донецької та Луганської областей.

Аваков додав, що, згідно з мінськими домовленостями, місцеві органи окупаційної влади та воєнізовані формування будуть розпущені, а тому, за його словами, їхні «представники» не зможуть взяти участь у спільному патрулюванні.

Хто контролюватиме, щоб бойовики не потрапили в нові «органи», не відомо. За словами Авакова, для цього має бути прийнятий «закон про колаборантів». Проте як поширити його дію на наразі непідконтрольні Києву території, Аваков не пояснив.

Нагадаємо, ініціативу щодо спільного патрулювання озвучив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого.