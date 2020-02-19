Данілов назвав основну задачу спільних патрулів. Фото: 5 канал

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Спільні патрулі на Донбасі у складі українських силовиків та представників територіальних громад в ОРДЛО потрібні для проведення місцевих виборів за законами України та завершення війни.

Бійці Державної прикордонної служби України повинні контролювати українсько-російський кордон, Національна гвардія — контролювати прилеглу територію, а мешканці окупованих районів могли б брати участь у патрулюванні. Про це 19 лютого заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Жителі місцевих громад, які так само, за хорватським прикладом, могли б брати участь у спільному патрулюванні. Але це не означає, що це будуть бойовики. Мова не йде про тих людей, які мали зброю, — зазначив чиновник.

Данілов запевнив, що до складу патрулів можуть увійти місцеві мешканці. Виключення становлять ті, хто брав участь у боях проти українських військовослужбовців. В РНБО наголосили, що процес спільного патрулювання кордону буде здійснюватися при узгодженні з ОБСЄ або іншою міжнародною організацією.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що до складу спільних патрулів не входитимуть особи, воювали проти сил АТО на Донбасі. Проросійські бойовики, окупаційні війська залишать Луганську та Донецьку області. Ключовими гравцями в цих патрулях будуть «поліцейські в повному озброєнні», багато з яких можуть бути уродженцями Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, ініціативу щодо спільного патрулювання озвучив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого.