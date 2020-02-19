"Трубу прорвало": людина Портнова доручала ДБР розслідувати вбивства беркутівців, фото — NewsUa

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Ракурс

Записи розмов з кабінету екс-голови Держбюро розслідувань Романа Труби продовжують з’являтися в Телеграм. У новому повідомленні йдеться про начебто зустріч Труби із довіреною особою Андрія Портнова — Андрієм Курисем, колишній прокурором Миколаївської області.

Голос Курися радить Трубі розслідувати убивства співробітників «Беркуту» під час Майдану. Запис можна прослухати у цьому Телеграм-каналі.

Притягнути до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів, — в один із моментів розмови промовляє Курись.

Під час розмови, яка начебто відбулася 16 серпня 2019 року, Труба радиться із ним щодо того, як розслідувати справи Майдану. Курись вважає, що, якщо «є закон про амністію однієї сторони (активістів Майдану — «Ракурс»), то необхідно або його скасувати, або ухвалити аналогічний для силовиків.

Бо ми розслідуємо одну частина, а іншу… Скільки у нас загинуло міліціонерів? Приблизно 40 осіб. І ми знаємо, хто за цим стояв. Також, мені здається, буде якась політична воля, бо багато що останнім часом так вирішується, — говорить начебто Курись.

У розмові Курись називає Портнова «товаришом», а також розповідає, що неофіційно працює в одній з держустанов. Він також пропонує «поклеїти» всі експертизи і рішення в справах Майдану. Курись також дає зрозуміти, що саме розслідування убивств «Беркуту» цікавить «людину», а голос, схожий на голос Труби, пропонує бути обережним, щоб цю людину ніхто не помітив в ДБР.

Нагадаємо, що під час попередньої серії «касетного скандалу» оприлюднили записи про переговори з бойовиками ЛДНР і Медведчука.