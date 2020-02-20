Новый коронавирус. Фото: Metro

https://racurs.ua/n133986-v-borispol-pribyvaet-samolet-iz-uhanya-s-ukraincami-na-bortu-translyaciya.html

Ракурс

Самолет с эвакуированными из охваченного новым коронавирусом Уханя украинцами и гражданами других государств, ожидается в аэропорту «Борисполь».

Самолет Boeing 737−700 NG авиакомпании SkyUp эвакуировал из Китая 48 украинских граждан, а также 29 граждан других стран.

Двое пассажиров сошло с самолета в аэропорту Алматы, куда он прибыл сегодня ночью в 00.37 по киевскому времени. Из Алматы самолет вылетел в 01.34 по киевскому времени.

На борту самолета помимо украинцев находятся граждане Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

В МВД заявили, что все прибывшие украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. Вокруг карантинной зоны будет установлено двойное кольцо защиты.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан готовы четыре места в разных городах Украины.

Как ранее писал «Ракурс», одна украинка отказалась от эвакуации из-за того, что ей не разрешили взять с собой в самолет собаку Мишу.