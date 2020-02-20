Новий коронавірус. Фото: Metro

https://racurs.ua/ua/n133986-u-boryspil-prybuvaie-litak-iz-uhanya-z-ukrayincyamy-na-bortu-translyaciya.html

Ракурс

Літак з евакуйованими із охопленого новим коронавірусом Уханя українцями і громадянами інших держав, очікується в аеропорту «Бориспіль».

Літак Boeing 737−700 NG авіакомпанії SkyUp евакуював з Китаю 48 українських громадян, а також 29 громадян інших країн.

Двоє пасажирів зійшло з літака в аеропорту Алмати, куди він прибув сьогодні вночі о 00.37 за київським часом. З Алмати літак вилетів о 01.34 за київським часом.

На борту літака крім українців перебувають громадяни Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

У МВС заявили, що всі прибулі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. Навколо карантинної зони буде встановлено подвійне кільце захисту.

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявив, що для прийому евакуйованих з Китаю громадян готові чотири місця в різних містах України.

Як раніше писав «Ракурс», одна українка відмовилася від евакуації через те, що їй не дозволили взяти з собою в літак собаку Мішу.