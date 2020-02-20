Новий коронавірус. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n133990-evakuaciya-ukrayinciv-litak-krujlyaie-nad-harkivschynou-karta.html

Ракурс

Літак Boeing 737−700 NG, який евакуює 48 українців і 29 громадян інших країн із Уханя повинен приземлитися в аеропорту Харкова. Через сильний туман борт не може зайти на посадку і вже зробив 10 кіл над Харківською областю.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24.

Раніше повідомлялося, що літак повинен приземлитися в аеропорту «Бориспіль», але потім курс змінився і борт повернув на Харків.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що борт може прибути до Харкова, проте розміщувати пасажирів у цьому місті не будуть — їх відвезуть на автобусах.

Куди далі повезуть людей на двотижневий карантин, поки невідомо.

Журналістка Тетяна Доцяк у Facebook повідомила, що в аеропорту Харкова зібралися медики.