Новый коронавирус. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n133990-evakuaciya-ukraincev-samolet-krujit-nad-harkovskoy-oblastu-karta.html

Ракурс

Самолет Boeing 737−700 NG, который эвакуирует 48 украинцев и 29 граждан других стран из Уханя должен приземлиться в аэропорту Харькова. Из-за сильного тумана борт не может зайти на посадку и уже сделал 10 кругов над Харьковской областью.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Ранее сообщалось, что самолет должен приземлиться в аэропорту «Борисполь», но затем курс изменился и борт повернул на Харьков.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что борт и правда может прибыть в Харьков, однако размещать пассажиров в этом городе не будут — их увезут на автобусах.

Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока неизвестно.

Журналистка Татьяна Доцяк в Facebook сообщила, что в аэропорту Харькова собрались медики.