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Ракурс
Новый коронавирус. Фото: Vgorode.ua

Эвакуация украинцев: самолет кружит над Харьковской областью (КАРТА)

20 фев 2020, 09:18
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Самолет Boeing 737−700 NG, который эвакуирует 48 украинцев и 29 граждан других стран из Уханя должен приземлиться в аэропорту Харькова. Из-за сильного тумана борт не может зайти на посадку и уже сделал 10 кругов над Харьковской областью.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Карта полета самолета Boeing 737-700 NG. Фото: Flightradar24

Ранее сообщалось, что самолет должен приземлиться в аэропорту «Борисполь», но затем курс изменился и борт повернул на Харьков.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что борт и правда может прибыть в Харьков, однако размещать пассажиров в этом городе не будут — их увезут на автобусах.

Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока неизвестно.

Журналистка Татьяна Доцяк в Facebook сообщила, что в аэропорту Харькова собрались медики.

Источник: Ракурс


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