Эвакуация украинцев: самолет кружит над Харьковской областью (КАРТА)https://racurs.ua/n133990-evakuaciya-ukraincev-samolet-krujit-nad-harkovskoy-oblastu-karta.htmlРакурс
Самолет Boeing 737−700 NG, который эвакуирует 48 украинцев и 29 граждан других стран из Уханя должен приземлиться в аэропорту Харькова. Из-за сильного тумана борт не может зайти на посадку и уже сделал 10 кругов над Харьковской областью.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Ранее сообщалось, что самолет должен приземлиться в аэропорту «Борисполь», но затем курс изменился и борт повернул на Харьков.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что борт и правда может прибыть в Харьков, однако размещать пассажиров в этом городе не будут — их увезут на автобусах.
Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока неизвестно.
Журналистка Татьяна Доцяк в Facebook сообщила, что в аэропорту Харькова собрались медики.