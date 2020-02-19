Из Китая эвакуируют 48 украинцев и граждан еще девяти стран. Фото: ТАСС

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Эвакуация из Китая продолжается. На данным момент проводится третья, последняя, линия санитарного контроля. Из Уханя вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев.

По результатам прохождения двух санитарных контролей у всех граждан Украины и иностранцев не обнаружены признаки инфицирования коронавирусом. После прохождения третьей линии санитарного контроля все граждане уже зайдут в самолет. Об этом рассказали представители Министерства здравоохранения на брифинге в Киеве.

Помимо украинцев, будут эвакуированы 29 иностранцев. Восемь из них — граждане Аргентины, по пять — граждане Доминиканской Республики и Эквадора, еще четверо — из Сальвадора. Также среди эвакуированных будут жители Казахстана, Коста-Рики, Израиля, Черногории и Панамы.

Самолет авиакомпании SkyUp будет садиться на дозаправку в Алматы. Именно там двое граждан Казахстана сойдут с самолета. Остальные украинцы и иностранцы прибудут в Украину утром 20 февраля. Их поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

В Украине подготовлены четыре места, куда поместят всех прибывших из Китая граждан Украины и других стран. Они там будут находиться под медосмотром и охраной. Однако в Минздраве не сообщают ни куда именно прилетит самолет, ни места обсервации. Чиновники лишь сообщили, что эти места находятся в разных городах Украины, а рядом с ними расположены инфекционные больницы на случай, если у эвакуированных обнаружат признаки инфицирования.

Как ранее сообщалось, 48 граждан Украины и 29 подданных иностранных государств, которых также будут забирать в Киев согласно межправительственным договоренностям, уже прошли регистрацию и ждут вылета в терминалах аэропорта Уханя.