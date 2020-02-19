Украинцы в Ухане уже собрались в аэропорту, самолет после них продезинфицируют. Фото: посольство

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Коронавирус в Китае заставил иностранцев покинуть страну. Около 15 стран уже забрали своих граждан из охваченной эпидемией КНР, украинцы же должны улететь сегодня на спецрейсе.

В частности, 48 граждан Украины и 29 подданных иностранных государств, которых также будут забирать в Киев согласно межправительственным договоренностям, уже прошли регистрацию и ждут вылета в терминалах аэропорта Уханя, сообщил пресс-центр украинского посольства в Китае.

К аэропорту их доставили на автобус, заказных специально для участия в эвакуации из всей провинции Хубэй — эпицентра распространения коронавируса.

После доставки участников эвакуации в Киев лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проведет дезинфекцию самолета, принадлежащего компании SkyUp, чтобы он мог использоваться в дальнейшем, сообщил на брифинге представитель Центра общественного здоровья Минздрава Александр Мацков.

В свою очередь в компании-перевозчике заявили, что спустя сутки после дезинфекции на самолете заменят фильтры кондиционирования.

Через 48 часов самолет сможет начинать другой рейс, — добавил гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

Как известно, самолет Boeing 737−700 NG привезет украинцев и граждан еще нескольких государств из Уханя в Киев завтра утром. Приземление в аэропорту «Борисполь» ожидается около 8.00. После этого все эвакуированные будут помещены на двухнедельный карантин. Однако место карантинизации власти не сообщают. Известно лишь, что его будут усиленно охранять, в частности, привлекут Нацгвардию.