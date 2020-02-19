Пока неизвестно, где разместят эвакуированных из Уханя. Фото: cheline.com.ua

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Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев не будут размещать на территории Тернопольской области.

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель отверг обвинения со стороны представителей Микулинецкой общины относительно согласия на вероятный прием эвакуированных из КНР граждан. Такое заявление он сделал 19 февраля на внеочередном заседании XIII сессии областного совета, сообщает «Укринформ».

Никаких согласий я не давал. К нам пришло письмо от Министерства здравоохранения о том, что прорабатывается информация по Украине, ищут место дислокации для прибывших из Китая. Речь не шла конкретно о Тернопольской области. 13 февраля областное управление здравоохранения дало ответ, что в настоящее время в связи с реорганизацией санаторных заведений нет возможности размещения с целью изоляции граждан, прибывших с территории КНР, — отметил руководитель ОГА.

Одесское издание «Думская» пишет, что эвакуированных украинцев не разместят в Одесском военном госпитале, или Лермонтовском клиническом санатории или на военной базе в поселке Затока. Такие заявление сделало руководство этих заведений.

Ряд СМИ распространили информацию, что самолет из Уханя прибудет во Львов. Директор Департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько заявил, что в инфекционной больнице Львова и в госпитале ветеранов в Винниках есть условия для приема эвакуированных граждан, а экс-руководители области утверждают, что в Киеве втайне рассматривают вариант размещения в области украинцев из Китая. При этом губернатор Максим Козицкий уверяет, что их везут не во Львов.

Львовские медиа пишут, что готовятся принимать украинцев из Уханя в военном госпитале имени Юрия Липы в Винниках, где лечатся в основном бойцы АТО. Сейчас в медицинском учреждении находится 750 пациентов, часть из них начали принудительно выписывать.

Один из сотрудников госпиталя сообщил, что один из этажей уже освободили, но помещение совсем не переоборудовано под карантин. Также здесь отсутствует специальное техническое оборудование.

Напомним, на Тернопольщине в поселке Микулинцы, расположенном возле санатория «Медоборы» — места возможного размещения эвакуируемых из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев, местные жители обустроили блокпост.