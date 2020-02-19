Наразі невідомо, де розмістять евакуйованих з Уханя. Фото: cheline.com.ua

https://racurs.ua/ua/n133966-ternopil-lviv-chy-odesa-poky-ukrayinci-vysuvaut-zdogadky-kerivnyky-oblastey-vidhrestylysya-vid.html

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Евакуйованих з китайської провінції Хубей українців не будуть розміщувати на території Тернопільської області.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель відкинув звинувачення з боку представників Микулинецької громади щодо згоди на імовірне приймання евакуйованих з КНР громадян. Таку заяву він зробив 19 лютого на позачерговому засіданні XIII сесії обласної ради, повідомляє «Укрінформ».

Ніяких погоджень я не давав. До нас прийшов лист від Міністерства охорони здоров’я про те, що опрацьовується інформація по Україні, шукають місце дислокації для прибулих з Китаю. Не йшлося конкретно про Тернопільську область. 13 лютого обласне управління охорони здоров’я дало відповідь, що на даний час у зв’язку з реорганізацією санаторних закладів немає можливості розміщення з метою ізоляції громадян, які прибули з території КНР, — зазначив керівник ОДА.

Одеське видання «Думська» пише, що евакуйованих українців не розмістять в Одеському військовому госпіталі, чи Лермонтовському клінічному санаторії чи на військовій базі в селищі Затока. Такі заяви зробило керівництво цих закладів.

Низка ЗМІ поширили інформацію, що літак з Уханя прибуде до Львова. Директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько заявив, що в інфекційній лікарні Львова та в госпіталі ветеранів у Винниках є умови для прийому евакуйованих громадян, а екс-керівники області стверджують, що у Києві потай розглядають варіант розміщення в області українців з Китаю. При цьому губернатор Максим Козицький запевняє, що їх везуть не до Львова.

Львівські медіа пишуть, що готуються приймати українців з Уханя у військовому госпіталі імені Юрія Липи у Винниках, де лікуються в основному бійців АТО. Наразі в медичному закладі знаходиться 750 пацієнтів, частину з них почали примусово виписувати.

Один із співробітників госпіталя повідомив, що один із поверхів вже звільнили, але приміщення зовсім не переобладнані під карантин. Також тут відсутнє спеціальне технічне обладнання.

Нагадаємо, на Тернопільщині у селищі Микулинці, розташованому біля санаторію «Медобори» — місця можливого розміщення евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу українців, місцеві мешканці облаштували блокпост.