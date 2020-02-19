Українці в Ухані вже зібралися в аеропорту, літак після них продезінфікують. Фото: посольство

https://racurs.ua/ua/n133967-ukrayinci-v-uhani-vje-zibralysya-v-aeroportu-litak-pislya-nyh-prodezynfikuut-foto.html

Ракурс

Коронавірус у Китаї змусив іноземців залишити країну. Близько 15 країн вже забрали своїх громадян із охопленої епідемією КНР, українці ж мають відлетіти сьогодні на спецрейсі.

Зокрема, 48 громадян України та 29 підданих іноземних держав, яких також забиратимуть до Києва за міжурядовими домовленостями, вже пройшли реєстрацію і чекають на відліт у терміналах аеропорту Уханя, повідомив прес-центр українського посольства в Китаї.

До аеропорту їх доставили автобусами, замовленими спеціально для участі в евакуації із усієї провінції Хубей — епіцентру поширення коронавірусу.

Після доставки учасників евакуації до Києва лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України проведе заходи дезінфекції літака, що належить компанії SkyUp, аби він міг використовуватися надалі, повідомив на брифінгу представник Центру громадського здоров’я МОЗ Олександр Мацьков.

У свою чергу в компанії-перевізнику заявили, що через добу після дезінфекції на літаку замінять фільтри кондиціонування.

Через 48 годин літак зможе розпочинати інший рейс, — додав гендиректор SkyUp Євген Хайнацький.

Як відомо, літак Boeing 737−700 NG привезе українців та громадян ще кількох держав із Уханя до Києва завтра вранці. Приземлення в аеропорту «Бориспіль» очікується близько 8.00. Після цього всі евакуйовані будуть поміщені на двотижневий карантин. Однак місце карантинізації влада не повідомляє. Відомо лише, що його посилено охоронятимуть, зокрема, залучать Нацгвардію.