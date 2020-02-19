З Китаю евакуюють 48 українців та громадян ще дев'яти країн. Фото: ТАСС

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Евакуація з Китаю триває. Наразі проводиться третя, остання, лінія санітарного контролю. З Уханя вивезуть 48 українців та 29 іноземців.

За результатами проходження двох санітарних контролів у всіх громадян України та іноземців не виявлені ознаки інфікування коронавірусом. Після проходження третьої лінії санітарного контролю всі громадяни вже зайдуть в літак. Про це розповіли представники Міністерства охорони здоров’я на брифінгу в Києві.

Окрім українців, будуть евакуйовані 29 іноземців. Вісім з них — громадяни Аргентини, по п’ять — громадяни Домініканської Республіки та Еквадору, ще четверо — з Сальвадору. Також серед евакуйованих будуть жителі Казахстану, Коста-Ріки, Ізраїлю, Чорногорії та Панами.

Літак авіакомпанії SkyUp сідатиме на дозаправку в Алмати. Саме там двоє громадян Казахстану зійдуть з літака. Решта українців та іноземців прилетять в Україну вранці 20 лютого. Їх помістять на обсервацію мінімум на 14 днів.

В Україні підготовлено чотири місця, куди помістять всіх евакуйованих з Китаю громадян України та інших країн. Вони там перебуватимуть під медоглядом та охороною. Проте в МОЗ не повідомляють ані куди саме прилетить літак, ані місця обсервації. Чиновники лише повідомили, що ці місця розташовані в різних містах України, а поруч з ними є інфекційні лікарні на випадок, якщо у евакуйованих виявлять ознаки інфікування.

Як раніше повідомлялося, 48 громадян України та 29 підданих іноземних держав, яких також будуть забирати у Київ згідно з міжурядовими домовленостями, вже пройшли реєстрацію і чекають вильоту в терміналах аеропорту Уханя.