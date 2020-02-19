Порт Одеси обшукують СБУ та Офіс генпрокурора у справі про демпінг на послугах буксирів, фото — Офіс генпрокурора

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В порту Одеси 19 лютого тривають обшуки, які здійснюють Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України. У прес-службі офісу розповіли, що йдеться про ймовірне заниження вартості послуг буксирування, які надавалися флотом порту.

Крім самого порту, обшукують Адміністрацію морських портів та їхні структурні підрозділи. Слідство вважає, що менеджери цих держпідприємств можуть бути причетним до масштабних зловживань, які призводили щорічно до збитків держави в особливо великих розмірах.

Упродовж п`яти років посадовці нібито здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири порту за значно заниженими тарифами.

Слідство переконує, що керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Одночасно витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів порт здійснював собі у збиток.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

Це не перший обшук порту Одеси, який здійснювали останнім часом силовики. У листопаді 2019 року його обшукали у зв’язку із підозрою про розтрату державних коштів під час будівництва причалу № 7.