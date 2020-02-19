Порт Одессы обыскивают СБУ и Офис генпрокурора по делу о демпинге на услугах буксиров, фото — Офис генпрокурора

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В порту Одессы 19 февраля продолжаются обыски, которые осуществляют Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины. В пресс-службе офиса рассказали, что речь идет о возможном занижении стоимости услуг буксировки, которые предоставлялись флотом порта.

Кроме самого порта, обыскивают Администрацию морских портов и их структурные подразделения. Следствие считает, что менеджеры этих госпредприятий могут быть причастными к масштабным злоупотреблениям, которые приводили ежегодно к убыткам государства в особо крупных размерах.

В течение пяти лет чиновники якобы сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры порта по значительно заниженным тарифам.

Следствие утверждает, что руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Одновременно расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров порт осуществлял себе в убыток.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

Это не первый обыск порта Одессы, который осуществляли в последнее время силовики. В ноябре 2019 года его обыскали в связи с подозрением о растрате государственных средств во время строительства причала № 7.