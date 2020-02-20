Китайський коронавірус швидко розповсюджується по світу. Фото: Reuters

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Новий коронавірус SARS-CoV-2 забрав життя 2 тис. 128 осіб по всьому світу. У Китаї від вірусу загинули 2 тис. 118 осіб, ще 10 осіб померли поза межами КНР.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у всьому світі склала 75 тис. 734 особи. З цього число 1 тис. 157 осіб захворіли не на території Китаю. На території країни 11 тис. 977 людини перебувають у важкому стані. В інших країнах, де виявили коронавірус, 45 осіб перебувають у критичному стані. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Найбільше число заражених та смертей у провінції Хубей — 62 тис. 13 осіб захворіли, 2 тис. 29 осіб померли. Понад 1 тис. інфікованих в провінціях Гуандун, Хенань, Чжецзян та Хунань.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, експерти заявляють, що раптове швидке поширення нового коронавірусу впливає на економіку. Так, попит на нафту падає вперше за 10 років. В Apple заявили, що не зможуть досягти в першому кварталі планованих показників. Компанія Disney, яка має значну частку продажів саме в Китаї, може втратити до 280 млн дол.