Китайский коронавирус быстро распространяется по миру. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n133989-kitayskiy-koronavirus-zarajennyh-uje-bolee-75-tys-lic-karta.html

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Новый коронавирус SARS-CoV-2 унес жизни 2 тыс. 128 человек по всему миру. В Китае от вируса погибли 2 тыс. 118 человек, еще 10 человек умерли за пределами КНР.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире составила 75 тыс. 734 лица. Из этого число 1 тыс. 157 человек заболели не на территории Китая. На территории страны 11 тыс. 977 человек находятся в тяжелом состоянии. В других странах, где обнаружили коронавирус, 45 человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее число зараженных и смертей в провинции Хубэй — 62 тыс. 13 человек заболели, 2 тыс. 29 человек умерли. Более 1 тыс. инфицированных в провинциях Гуандун, Хэнань, Чжэцзян и Хунань.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, эксперты заявляют, что внезапное быстрое распространение нового коронавируса влияет на экономику. Так, спрос на нефть падает впервые за 10 лет. В Apple заявили, что не смогут достичь в первом квартале планируемых показателей. Компания Disney, которая имеет значительную долю продаж именно в Китае, может потерять до 280 млн долл.