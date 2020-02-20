Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
ДТП в Канаде. Фото: 24 Канал

Масштабное ДТП в Канаде: столкнулось 200 автомобилей, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2020, 08:45
999

В Канаде произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), участниками которого стали 200 автомобилей. ДТП произошло в Монреале на шоссе № 15, его причиной стал сильный снегопад.

В результате аварии погибли два человека. Около 90 людей получили травмы, 30 человек из которых — сильные, сообщает CBC News.

По предварительной информации, внезапный снежный порыв мгновенно снизил видимость на дороге, что и привело к масштабному столкновению автомобилей.

ДТП в Канаде. Фото: 24 Канал

Серьезно пострадали около 100 легковых автомобилей и более десяти грузовиков.

Участником ДТП также стал школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Движение на данном участке дороги пока перекрыто. Спасатели расчищают дорогу от автомобилей.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше