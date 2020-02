В Канаде произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), участниками которого стали 200 автомобилей. ДТП произошло в Монреале на шоссе № 15, его причиной стал сильный снегопад.

В результате аварии погибли два человека. Около 90 людей получили травмы, 30 человек из которых — сильные, сообщает CBC News.

По предварительной информации, внезапный снежный порыв мгновенно снизил видимость на дороге, что и привело к масштабному столкновению автомобилей.

Серьезно пострадали около 100 легковых автомобилей и более десяти грузовиков.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



More: https://t.co/o0JfnfbAKipic.twitter.com/x065boXuU8