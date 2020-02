У Канаді сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), учасниками якої стали 200 автомобілів. ДТП сталася в Монреалі на шосе № 15, її причиною став сильний снігопад.

У результаті аварії загинули дві людини. Близько 90 людей отримали травми, 30 з яких — сильні, повідомляє CBC News.

За попередньою інформацією, раптовий сніговий порив миттєво знизив видимість на дорозі, що і призвело до масштабного зіткнення автомобілів.

Серйозно постраждали близько 100 легкових автомобілів і більше десяти вантажівок.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



