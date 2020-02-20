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ДТП у Канаді. Фото: 24 Канал

Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулося 200 автомобілів, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

20 лют 2020, 08:45
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У Канаді сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), учасниками якої стали 200 автомобілів. ДТП сталася в Монреалі на шосе № 15, її причиною став сильний снігопад.

У результаті аварії загинули дві людини. Близько 90 людей отримали травми, 30 з яких — сильні, повідомляє CBC News.

За попередньою інформацією, раптовий сніговий порив миттєво знизив видимість на дорозі, що і призвело до масштабного зіткнення автомобілів.

ДТП у Канаді. Фото: 24 КаналСерйозно постраждали близько 100 легкових автомобілів і більше десяти вантажівок.

Учасником ДТП також став шкільний автобус, який зіткнувся з автоцистерною. За даними поліції, ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

Рух на даній ділянці дороги перекрито. Рятувальники розчищають дорогу від автомобілів.


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