Китайский коронавирус: в мире распространяется ксенофобия, закрываются рестораны и падает спрос на нефть, фото - CNN

https://racurs.ua/n133973-ksenofobiya-deficit-zapchastey-i-zakrytie-restoranov-kak-koronavirus-vliyaet-na-mir.html

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Внезапно быстрое распространение нового коронавируса влияет не только на повседневную жизнь в Китае, но заставляет напрячься и владельцев крупных корпораций, и простых граждан во всем мире. В условиях глобализации экономики проблемы в одной из крупнейших экономик планеты отражаются в других странах.

Коронавирус влияет на многие сферы человеческой жизни, сообщает CNN.

В эти дни спрос на нефть падает впервые за 10 лет. Это вызвано тем, что распространение вируса привело к закрытию многих фабрик и введению ограничений для перемещений людей. Поэтому и количество нефти, необходимое для поддержки глобальной экономики, резко сократилось. Предполагают, что мировой спрос на нефть сократится на 435 тыс. баррелей в первые три месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Крупные мировые бренды Starbucks, Nike и Capri Holdings вынуждены закрыть тысячи магазинов в Китае по требованию китайских властей. Филиалы, которые остаются открытыми, работают в ограниченные часы.

В Apple заявили, что не смогут достичь в первом квартале планируемых показателей. Disney, которая имеет значительную долю продаж именно в Китае, может потерять до 280 млн долл.

Другое следствие вируса — грядущий дефицит автомобильных запчастей. Китай производит больше автомобилей, чем любая другая страна, а сейчас многие заводы там закрылись. Крупные мировые автопроизводители рассчитывают на поставки деталей из Китая, в частности, для электромобилей.

Распространение коронавируса питает и негативные социальные явления — расизм и ксенофобию. Из-за невежества вспышку заболевания часто связывают с употреблением китайцами в пищу диких животных. Это способствует распространению ксенофобии и расизма в отношении китайцев и представителей Восточной Азии.

Такие настроения влияют и на бизнес. Китайские рестораны уже почувствовали уменьшение количества клиентов по всему миру.

Сегодняшняя статистка распространения коронавируса снова неутешительна. Сервис BNO сообщил, что в Южной Корее зафиксировали 20 новых случаев (всего в стране заразился 51 человек), 10 новых случаев в Японии (всего 84), а также 79 новых случаев на круизном лайнере, стоящем в порту Йокогамы (всего — 621). В Сингапуре обнаружили три новых случая (84). Есть также первые два заражения коронавирусом в Иране и один новый случай в Гонконге (63 всего).

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)