Китайский коронавирус вызвал в России вспышку ксенофобии, невежества и бытового расизма, фото — supchina.com

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В результате вспышки коронавируса в России фиксируют увеличение количества фактов ксенофобии и бытового расизма. Людей с азиатской внешностью часто преследуют, а беспокойство за свое здоровье переросло в невежество.

Россияне едва ли не главным способом профилактики от коронавируса считают избегание контактов с «людьми из Китая» или внешне похожими на них. По крайней мере 37% опрошенных граждан РФ считают именно так.

Компания Ipsos опросила россиян о мерах защиты от коронавируса. Это был международный опрос и результаты зафиксировали вспышку бытовой ксенофобии и агрессии в отношении всего азиатского во всем мире, однако в России признают только жесткие меры изоляции, сообщает «МБХ медиа».

В РФ в течение февраля успели зафиксировать несколько вопиющих случаев истерии. В Екатеринбурге изменили маршрут гонки «Лыжня России», поскольку гонка проходила на базе оздоровительного центра «Бодрость», в который впоследствии должны были привезти на карантин граждан Китая, прилетевших в местный аэропорт.

В Челябинской области жители поселка Рощино перекрыли дорогу и требовали, чтобы «зараженных китайцев» увезли, поскольку карантинная зона якобы находится слишком близко к жилым домам. И хотя ни одного случая инфицирования коронавирусом здесь не зафиксировали, карантин перенесли в другой санаторий.

Особенно страдают китайские студенты в России. В Самарской области родители жаловались на то, что в общежитие университета заселили студентов из КНР, которые уже прошли двухнедельный карантин.

В соцсетях студенты жалуются, что москвичи начали сторониться их в метро и лифтах, а таксисты отменять заказ. Иногда китайских граждан отказывают обслуживать и обижают.

Продавец-консультант магазина в Эрмитаже рассказала, что одна из посетительниц требовала, чтобы китайцы, которые выбирали открытки, вышли из магазина. Другая женщина возмутилась тем, что продавец показывала игрушки детям гостей из КНР.

Она спросила: «Как вы можете говорить с ними? Они больные!», — возмутилась продавец.

От вспышки ксенофобии страдают и россияне, работавшие в Китае. 27-летний Илья из Уфы после прилета из Пекина решил обследоваться в местной больнице, но медики отказались открыть ему дверь и с криками отправили в приемный покой больницы.

Соседи решили разбрызгивать рядом с входом в мою квартиру дезинфицирующее средство непонятного происхождения. Уже второй день вижу белые брызги и разводы, — рассказала Дарья Брилева, которая недавно вернулась из КНР.

В Новосибирске семиклассницу выгнали со школы из-за того, что она провела каникулы в Китае. Мама девочки не смогла объяснить, что причина кашля ее дочери — хроническая астма. Одноклассники быстро поставили ей диагноз — коронавирус, а родительские чаты взорвались требованиями выгнать ребенка. Завуч отправил ее в больницу «сдавать анализы», а классный руководитель заявила, что «мама не следит за ребенком».

Едва ли не самым вопиющий случай произошел 3 февраля. «Уральские авиалинии» не пустили на борт в Сиань-Сяньяне 70 пассажиров из стран СНГ. Авиакомпания объяснила, что с 1 февраля регулярные рейсы в Китай прекращены по распоряжению правительства РФ. Мол, компания будет перевозить только россиян.

На следующий день МВД РФ объявило, что разработало законопроект, согласно которому больных иностранцев будут высылать из России. В список опасных болезней попали чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)