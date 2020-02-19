Врачи рассказали о новом способе искусственного оплодотворения. Фото: Wyborcza

https://racurs.ua/n133964-podoydet-kareristkam-vrachi-rasskazali-o-novom-sposobe-iskusstvennogo-oplodotvoreniya.html

Ракурс

Искусственное оплодотворение ученые продолжают совершенствовать. Первый ребенок был рожден благодаря новой технологии замораживания яйцеклетки.

Здоровый ребенок родился у 34-летней женщины, которая стала бесплодной в результате лечения рака молочной железы. Рак у нее обнаружили в возрасте 29 лет. Тогда врачи взяли у нее несозревшие яйцеклетки. В лаборатории яйцеклетки женщины собрали, довели до зрелости и заморозили. Об этом пишет The Guardian.

Позже девушка излечилась от рака, но обнаружила, что не может забеременеть естественным путем. Она вернулась в больницу для лечения бесплодия. Там команда главы отдела репродуктивной медицины и сохранения фертильности Микаэля Гринберга разморозила семь яйцеклеток. Шесть из них пережили этот процесс. Все их оплодотворили, но только одна превратилась в здоровый эмбрион, что привело к успешной беременности.

Мальчик по имени Жюль родился 6 июля 2019 года, когда пациентке было 34 года. Он стал первым, кто появился на свет благодаря новой процедуре.

По словам врачей, благодаря этой технологии сейчас забеременели еще две женщины. Одна из них лечилась от рака молочной железы, а другая — от лимфомы.

Врачи говорят, что новый метод еще не совершенен, но он может стать полезен женщинам, которые не хотят рано рожать детей. Так, многие отдают предпочтение карьерному росту, нежели построению семьи. Способ замораживания яйцеклеток поможет таким женщинам забеременеть в более зрелом возрасте.

Как писал «Ракурс», диагностика рака на самой ранней стадии теперь возможна благодаря уникальной методике, которую разработала 18-летняя украинская студентка из Мариуполя Ольга Харасахал.