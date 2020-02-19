Лікарі розповіли про новий спосіб штучного запліднення. Фото: Wyborcza

https://racurs.ua/ua/n133964-stane-u-nagodi-karierystkam-likari-rozpovily-pro-novyy-sposib-shtuchnogo-zaplidnennya.html

Ракурс

Штучне запліднення вчені продовжують удосконалювати. Перша дитина була народжена завдяки новій технології заморожування яйцеклітини.

Здоровий дитина народилася у 34-річної жінки, яка стала безплідною внаслідок лікування раку молочної залози. Рак у неї виявили у віці 29 років. Тоді лікарі взяли у неї недозрілі яйцеклітини. У лабораторії яйцеклітини жінки зібрали, довели до зрілості та заморозили. Про це пише The Guardian.

Пізніше дівчина вилікувалася від раку, але виявила, що не може завагітніти природним шляхом. Вона повернулася до лікарні для лікування безпліддя. Там команда глави відділу репродуктивної медицини та збереження фертильності Мікаеля Грінберга розморозила сім яйцеклітин. Шість з них пережили цей процес. Всі їх запліднили, але тільки одна перетворилася у здоровий ембріон, що призвело до успішної вагітності.

Хлопчик на ім’я Жюль народився 6 липня 2019 року, коли пацієнтці було 34 роки. Він став першим, хто з’явився на світ завдяки новій процедурі.

За словами лікарів, завдяки цій технології зараз завагітніли ще дві жінки. Одна з них лікувалася від раку молочної залози, а інша — від лімфоми.

Лікарі кажуть, що новий метод ще не досконалий, але він може стати корисний жінкам, які не хочуть рано народжувати дітей. Так, багато хто віддає перевагу кар'єрному зростанню, ніж побудові сім’ї. Спосіб заморожування яйцеклітин допоможе таким жінкам завагітніти в більш зрілому віці.

Як писав «Ракурс», діагностика раку на ранній стадії тепер можлива завдяки унікальній методиці, яку розробила 18-річна українська студентка з Маріуполя Ольга Харасахал.