Ракова пухлина. Фото: Trust My Science

https://racurs.ua/ua/n133601-studentka-z-mariupolya-vynayshla-metod-diagnostyky-raku-video.html

Ракурс

Діагностика раку на самій ранній стадії тепер можлива завдяки унікальній методиці, яку розробила 18-річна українська студентка з Маріуполя Ольга Харасахал.

Харасахал є студенткою Київського медичного університету, але проблемою діагностики та лікування раку дівчина почала займатися ще під час навчання у маріупольському технічному ліцеї, повідомляє телеканал «Прямий».

Мама дівчини працює в онкодиспансері тож Харасахал бачила, які муки причиняє людям меланома — одна з найбільш небезпечних злоякісних пухлин. Своєчасна діагностика меланоми різко підвищує шанси на одужання, тому дівчина зайнялася цією проблемою.

У розробці методології діагностики раку Харасахал допомагав викладач біології в ліцеї. Дівчина запропонувала унікальну технологію, яка дозволяє за аналізом крові визначити початок процесу утворення метостазів при меланомі і спрогнозувати розвиток хвороби.

Розробкою українки вже зацікавилися американці і запросили дівчину до США для продовження тестів. Але Харасахал поки що віддає перевагу роботі в Україні.