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Ракурс
Раковая опухоль. Фото: Trust My Science

Студентка из Мариуполя изобрела метод диагностики рака (ВИДЕО)

12 фев 2020, 18:51
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Диагностика рака на самой ранней стадии теперь возможна благодаря уникальной методике, которую разработала 18-летняя украинская студентка из Мариуполя Ольга Харасахал.

Харасахал является студенткой Киевского медицинского университета, но проблемой диагностики и лечения рака девушка начала заниматься еще во время учебы в мариупольском техническом лицее, сообщает телеканал «Прямой».

Мама девушки работает в онкодиспансере и Харасахал видела, какие мучения доставляет людям меланома — одна из наиболее опасных злокачественных опухолей. Своевременная диагностика меланомы резко повышает шансы на выздоровление, поэтому девушка занялась данной проблемой.

В разработке методологии диагностики рака Харасахал помогал преподаватель биологии в лицее. Девушка предложила уникальную технологию, которая позволяет по анализу крови определить начало процесса образования метостазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни.

Разработкой украинки уже заинтересовались американцы и пригласили девушку в США для продолжения тестов. Но Харасахал пока что отдает предпочтение работе в Украине.


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