Раковая опухоль. Фото: Trust My Science

https://racurs.ua/n133601-studentka-iz-mariupolya-izobrela-metod-diagnostiki-raka-video.html

Ракурс

Диагностика рака на самой ранней стадии теперь возможна благодаря уникальной методике, которую разработала 18-летняя украинская студентка из Мариуполя Ольга Харасахал.

Харасахал является студенткой Киевского медицинского университета, но проблемой диагностики и лечения рака девушка начала заниматься еще во время учебы в мариупольском техническом лицее, сообщает телеканал «Прямой».

Мама девушки работает в онкодиспансере и Харасахал видела, какие мучения доставляет людям меланома — одна из наиболее опасных злокачественных опухолей. Своевременная диагностика меланомы резко повышает шансы на выздоровление, поэтому девушка занялась данной проблемой.

В разработке методологии диагностики рака Харасахал помогал преподаватель биологии в лицее. Девушка предложила уникальную технологию, которая позволяет по анализу крови определить начало процесса образования метостазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни.

Разработкой украинки уже заинтересовались американцы и пригласили девушку в США для продолжения тестов. Но Харасахал пока что отдает предпочтение работе в Украине.