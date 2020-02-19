Бойовики платять за воду мішками з монетами, фото: Maxima

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Бойовики так званої ЛНР розраховуються з Попаснянським районним водоканалом за воду мішками з копійками, які залишають на мосту у місті Щастя.

Згодом ці мішки забирають інкасатори у супроводі СБУ та поліції й кладуть гроші на розрахунковий рахунок. Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на заступника директора водоканалу Євгена Лисенка.

За його словами, бойовики привозять 58 тонн монет у мішках по 25 кг.

Ці мішки доводиться переносити вручну, оскільки міст у Щасті замінований.

Лисенко зазначив, що раніше бойовики розраховувалися гривнями.

Думаю, вони глумляться над нами, — вважає Лисенко.

Нагадаємо, вчора вранці бойовики атакували позиції українських військовослужбовців на Луганщині, зокрема й в районі Попасної. За офіційною інформацією, тоді загинув один український військовослужбовець, ще четверо були поранені. Сьогодні стало відомо про стан поранених.