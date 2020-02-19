Боевики платят за воду мешками с монетами, фото: Maxima

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Боевики так называемой ЛНР рассчитываются с Попаснянским районным водоканалом за воду мешками с копейками, которые оставляют на мосту в городе Счастье.

Впоследствии эти мешки забирают инкассаторы в сопровождении СБУ и полиции и кладут деньги на расчетный счет. Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на заместителя директора водоканала Евгения Лысенко.

По его словам, боевики привозят 58 тонн монет в мешках по 25 кг.

Эти мешки приходится переносить вручную, поскольку мост в Счастье заминирован.

Лысенко отметил, что ранее боевики рассчитывались гривнами.

Думаю, они глумятся над нами, — считает Лысенко.

Напомним, вчера утром боевики атаковали позиции украинских военнослужащих на Луганщине, в том числе и в районе Попасной. По официальной информации, тогда погиб один украинский военнослужащий, еще четверо были ранены. Сегодня стало известно о состоянии раненых.