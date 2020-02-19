Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевики платят за воду мешками с монетами, фото: Maxima

Как в Средневековье: луганские боевики рассчитываются за воду мешками с монетами

19 фев 2020, 15:29
999

Боевики так называемой ЛНР рассчитываются с Попаснянским районным водоканалом за воду мешками с копейками, которые оставляют на мосту в городе Счастье.

Впоследствии эти мешки забирают инкассаторы в сопровождении СБУ и полиции и кладут деньги на расчетный счет. Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на заместителя директора водоканала Евгения Лысенко.

По его словам, боевики привозят 58 тонн монет в мешках по 25 кг.

Эти мешки приходится переносить вручную, поскольку мост в Счастье заминирован.

Лысенко отметил, что ранее боевики рассчитывались гривнами.

Думаю, они глумятся над нами, — считает Лысенко.

Напомним, вчера утром боевики атаковали позиции украинских военнослужащих на Луганщине, в том числе и в районе Попасной. По официальной информации, тогда погиб один украинский военнослужащий, еще четверо были ранены. Сегодня стало известно о состоянии раненых.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше