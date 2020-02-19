Как в Средневековье: луганские боевики рассчитываются за воду мешками с монетамиhttps://racurs.ua/n133963-kak-v-srednevekove-luganskie-boeviki-rasschityvautsya-za-vodu-meshkami-s-monetami.htmlРакурс
Боевики так называемой ЛНР рассчитываются с Попаснянским районным водоканалом за воду мешками с копейками, которые оставляют на мосту в городе Счастье.
Впоследствии эти мешки забирают инкассаторы в сопровождении СБУ и полиции и кладут деньги на расчетный счет. Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на заместителя директора водоканала Евгения Лысенко.
По его словам, боевики привозят 58 тонн монет в мешках по 25 кг.
Эти мешки приходится переносить вручную, поскольку мост в Счастье заминирован.
Лысенко отметил, что ранее боевики рассчитывались гривнами.
Думаю, они глумятся над нами, — считает Лысенко.
Напомним, вчера утром боевики атаковали позиции украинских военнослужащих на Луганщине, в том числе и в районе Попасной. По официальной информации, тогда погиб один украинский военнослужащий, еще четверо были ранены. Сегодня стало известно о состоянии раненых.