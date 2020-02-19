Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вчера боевики совершили атаку на позиции украинских военнослужащих, фото: ТСН

Атака боевиков на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых бойцов (ВИДЕО)

19 фев 2020, 12:30
999

Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко рассказал о состоянии бойцов, раненых вчера в результате атаки боевиков в районе города Золотого Луганской области.

По его словам, эти военнослужащие сейчас готовятся к эвакуации, угрозы их жизни нет. Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой Операции объединенных сил.

Отмечается, что раненым на месте была оказана первая медицинская помощь, их своевременно доставили в мобильный военный госпиталь.

После дообследования получили хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских центров по назначению, — отметил Авраменко.

Вчера в 5.00 боевики совершили атаку на позиции украинских военнослужащих. По официальным данным, в результате погиб один украинский военный, еще четыре были ранены.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше