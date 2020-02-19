Атака боевиков на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых бойцов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n133949-ataka-boevikov-na-donbasse-v-shtabe-oos-soobschili-o-sostoyanii-ranenyh-boycov-video.htmlРакурс
Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко рассказал о состоянии бойцов, раненых вчера в результате атаки боевиков в районе города Золотого Луганской области.
По его словам, эти военнослужащие сейчас готовятся к эвакуации, угрозы их жизни нет. Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой Операции объединенных сил.
Отмечается, что раненым на месте была оказана первая медицинская помощь, их своевременно доставили в мобильный военный госпиталь.
После дообследования получили хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских центров по назначению, — отметил Авраменко.
Вчера в 5.00 боевики совершили атаку на позиции украинских военнослужащих. По официальным данным, в результате погиб один украинский военный, еще четыре были ранены.