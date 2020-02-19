Земельная реформа Зеленского: нардепы в Раде скандируют за референдум, Шуфрич, Кива и Дмитрук окружили трибуну / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/n133948-zemelnuu-reformu-rassmatrivaut-v-rade-pod-kriki-referendum-spory-s-razumkovym-i-toptanie.html

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Поправки к законопроектам о запуске рынка земли в Украине народные избранники рассматривают на сегодняшнем заседании Верховной Рады, выкрикивая лозунги за «референдум», а также споря со спикером парламента Дмитрием Разумковым о выступлениях с трибуны Рады.

В частности, объявляя о рассмотрении 511 поправки, автором которой является нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Павленко, Разумков отметил, чтобы со своими комментариями депутаты выступали с места, а не с трибуны. В то же время Павленко уже вышел к парламентской трибуне и начал спорить со спикером о том, где ему выступать. Мгновенно к трибуне «подтянулись» еще несколько парламентариев из ОПЗЖ, в частности Илья Кива и Нестор Шуфрич. Также с другой стороны к трибуне подошел нардеп-спортсмен Артем Дмитрук от «Слуги народа».

После разговора с Разумковым и вице-спикером Русланом Стефанчуком депутаты разошлись по своим местам. Впоследствии Павленко сделал заявление, но Разумков предупредил, что за комментарии, которые выходят за пределы темы земельной реформы, он будет выключать микрофон.

Напомним, народные депутаты 19 февраля продолжают рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения № 2178−10.