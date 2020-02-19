Земельна реформа Зеленського: нардепи у Раді скандують за референдум, Шуфрич, Кива і Дмитрук оточили трибуну

https://racurs.ua/ua/n133948-zemelnu-reformu-rozglyadaut-u-radi-pid-kryky-referendum-superechky-z-razumkovym-i-tupcyannya.html

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Поправки до законопроектів щодо запуску ринку землі в Україні народні обранці на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради розглядають, вигукуючи гасла за «референдум», а також сперечаючись зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо виступів біля трибуни Ради.

Зокрема, оголошуючи про розгляд 511 поправки, автором якої є нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Павленко, Разумков наголосив, щоб свої коментарі депутати оголошували з місця, а не біля трибуни. Водночас Павленко вже вийшов до парламентської трибуни і почав сперечатися зі спікером щодо того, де йому виступати. Миттю до трибуни «підтягнулися» ще кілька парламентарів із ОПЗЖ, зокрема Ілля Кива та Нестор Шуфрич. Також з іншого боку трибуни підійшов нардеп-спортсмен Артем Дмитрук від «Слуги народу».

Після кількахвилинної розмови з Разумковим та віце-спікером Русланом Стефанчуком депутати розійшлися по своїх місцях. Згодом Павленко зробив заяву, але Разумков попередив, що за коментарі, які виходять за межі теми земельної реформи, він вимикатиме мікрофон.

Нагадаємо, народні депутати 19 лютого продовжують розглядати правки до законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення № 2178−10.