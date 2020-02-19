Молодым учителям начальных классов доплатят 20% к зарплате. Фото: Голос Карпат

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Кабинет министров Украины обещает молодым учителям доплатить до 20% к должностному окладу.

Правительство утвердило список из 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов, которые будут получать ежемесячную доплату в размере 20% зарплаты. В государственном бюджете на 2020 год на это предусмотрено 10,8 млн грн. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

Ранее в правительстве сообщали, что в 2020 году планируют выплатить молодым учителям по 21 тыс. грн помощи. Эти выплаты правительство заложило в бюджет на 2020 год.

Как известно, весной 2019 года образовательные эксперты тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского серьезно опозорились. Так называемые специалисты назвали реальную зарплату для украинских учителей в 4 тыс. долл. на месяц, однако, обсуждая, сколько на это нужно государственных денег, они ошиблись в расчетах в 100 раз.

Напомним, министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляла, что в школах страны слишком много учителей — больше, чем нужно. Чиновник отметила, что более остро это ощущается в сельских школах, которые будут переводиться в опорные школы. Учителям придется переквалифицироваться.

Ранее Новосад попала в скандал после того, как в интервью одному из украинских изданий пожаловалась на неконкурентную заработную плату в 36 тыс. грн. Она заявила, что на такую зарплату не сможет содержать ребенка.