Молодим вчителям початкових класів доплатять 20% до зарплати. Фото: Голос Карпат

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Кабінет міністрів України обіцяє молодим вчителям доплатити до 20% до посадового окладу.

Уряд затвердив список із 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів, які отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% зарплати. У державному бюджеті на 2020 рік на це передбачено 10,8 млн грн. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

Раніше в уряді повідомляли, що у 2020 році планують виплатити молодим вчителям по 21 тис. грн допомоги. Ці виплати уряд заклав у бюджет на 2020 рік.

Як відомо, навесні 2019 року освітні експерти тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського серйозно зганьбилися. Так звані фахівці назвали реальною зарплату для українських вчителів у 4 тис. дол. на місяць, однак, обговорюючи, скільки на це потрібно державних грошей, вони помилилися в розрахунках у 100 разів.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляла, що в школах країни занадто багато вчителів — більше, ніж потрібно. Урядовець зазначила, що більш гостро це відчувається в сільських школах, які будуть переводитися в опорні школи. Вчителям доведеться перекваліфікуватися.

Раніше Новосад потрапила в скандал після того, як у інтерв’ю одному з українських видань поскаржилася на неконкурентну заробітну плату в 36 тис. грн. Вона заявила, що на таку зарплату не зможе утримувати дитину.